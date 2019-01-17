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Внимание! Мошенники! 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Мошенники начали снова прибегать к старому методу угона автомобилей — кража на «бутылку», который был популярен еще в 2011 году. Тогда преступникам пришлось отказаться от применения этого способа, поскольку увеличился уровень раскрываемости данных правонарушений.
Схема уловки очень проста, также, как и проста защита от нее. Водитель садится в припаркованный автомобиль и пытается тронуться, но слышит характерный треск. В большинстве случаев, своеобразный звук появляется вблизи заднего колеса. Как правило, владелец выходит из машины, чтобы удостовериться в исправности своего автомобиля, и при этом не выключает зажигание, а зачастую даже оставляет переднюю дверь открытой. Скрывающийся неподалеку мошенник быстро садится в машину и угоняет ее.
Таким же образом мошенники крадут сумочки и документы. Подобные преступления часто совершают в близи торговых центров и в оживленных районах города.
Чтобы не попасть «на крючок» мошенников, достаточно соблюдать элементарные правила безопасности: не оставляйте ключи в машине, а сумки, кошельки и важные документы прячьте от посторонних.
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