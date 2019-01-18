Pagani делает спорткар Huayra ещё мощнее

Если вы думали, что Haura это самый мощный автомобиль от производителя Huayra, то вы ошибались.

Мы точно знаем, что производитель готовит бомбу замедленного действия, которая в одно время взорвётся и покорит сердца клиентов. На снимках мы видим шпионские изображения будущей новинки. Мы точно предполагаем, что это не обновление модели, а совершенно новый спорткар.

Производитель не любит анонсировать автомобили, которые должны появиться на рынке, но от шпионов не уйти. Мы видим, что автомобиль получил задний диффузор, которые выполнен из углеродного волокна. На внешних краях виднеются рёбра. Посмотрите на плавники над задними фонарями, очень похожи на те, что были у родстера Huayra. Опять же, камуфляж нам сигнализирует о том, что это новый спорткар.

Зачастую транспортные средства на заводе готовятся по спец. заказам, но похоже это не тот случай. По крайней мере нам остаётся только ждать.