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BMW готовит спецверсию новой M3 — с механикой и задним приводом 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
На автосалоне в Париже в 2018 году BMW представила новое поколение 3 Series, и теперь усиленно работает над спортивной версией, дебют которой должен состояться осенью 2019 года во Франкфурте.
Новая М3 обещает значительное увеличение мощности по сравнению с предыдущим поколением, оснащавшимся 3-литровым турбированным 6-цилиндровым мотором на 425 л.с. и 550 Нм.
По слухам, следующее поколение «эмки» получит 3-литровую шестерку на 474 лошадки и, как минимум, 650 Нм. Если цифры верны, М3 станет на 49 лошадок и 100 Нм мощнее, но при этом компании удалось снизить общий вес автомобиля на 65 килограмм.
Выше названные цифры весьма солидны, если учесть, что М3 будет оснащаться 8-скоростной автоматической КПП и системой полного привода. Правда, для любителей классики, BMW выпустит «чистую» модель, ориентированную на любителей вождения.
По последней информации спецверсия получит 6-ступенчатую механику и только задний привод, и она должна быть легче стандартной версии. Но при этом мощность М3 «на ручке» будет примерно на 20 л.с. меньше, крутящий момент также будет занижен, так как у компании просто нет 6-ступенчатой коробки, способной выдержать такую мощность.
От автоматических «эмок», механические будут отличиться особыми бамперами, специальными колесными дисками, опциональным цветом краски, особой обивкой салона и пересмотренной комбинацией панели приборов с уникальной графикой.
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Бортжурнал , BMW
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