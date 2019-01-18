Обновленную Skoda Superb засекли на тестах

Чешская компания Skoda готовит легкие обновления для своего флагманского седана Superb, чтобы избежать кризиса среднего возраста, и фотошпионам удалось засечь автомобиль на тестах.

Судя по первым изображениям, Superb 2019 избежал установки противоречивых с точки зрения дизайна разделенных фар, как на бестселлере Octavia. Хотя внешний вид фар изменился, они остались целыми, и стали полностью светодиодными.

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Для того чтобы скрыть некоторые детали новинки, Skoda традиционно использовала камуфляжную краску — она заметна на переднем бампере, в местах для датчиков парковки и крышке буксировочного крюка, а также на краях решетки и между фарами и решеткой. Вероятно, передняя часть машины, после снятия краски, должна выглядеть более широко и внушительно.

Боковой профиль автомобиля остался без изменений, а в задней части немного изменились фонари, а также, вероятно, должна появиться хромированная полоска между ними, если только Skoda не решит следовать модным тенденциям, и не заменить ее на световую полосу.

В салоне изменений почти не ожидается, как и в большинстве вариантов двигателей, кроме одного — обновленная Superb будет электрифицирована за счет использования гибридной силовой установки с модулем для зарядки.