ТОП-10 подержанных автомобилей до 250 000 рублей 

Своим мнением по поводу выбора автомобилей в пределах 250 000 рублей поделился профессиональный подборщик Илья Ушаев.
Наиболее привлекательным, по мнению эксперта, в указанном бюджете является Volkswagen Golf 2006 г.в. За обозначенную сумму возможно отыскать машину с 1,4-литровым силовым агрегатом на 90 л.с. и пробегом до 100 000 километров.
Также хорошим выбором может стать модель Chevrolet Lacetti 2012 г.в. с 1,6-литровым мотором на 109 л.с. и пробегом около 200 000 километров.
Третий номер в рейтинге эксперт присудил Skoda Fabia 2009 г.в. Есть вероятность отыскать на вторичном авторынке машину с 1,2-литровым мотором на 70 л.с., которая прошла около 150 000 километров.
На четвертом месте с пробегом не более 75 000 километров — Hyundai Accent 2011 г.в.
Замыкающий в пятерке — Skoda Octavia Tour 2008 г.в. с пробегом до 200 000 километров и 1,4/1,5-литровым мотором на 75/102 л.с.
Во вторую пятерку рекомендованных машин стоимостью до 250 000 вошли: Hyundai Getz 2010 г.в., Chevrolet Aveo 2011 г.в., Nissan Almera Classic 2008 г.в., Mitsubishi Lancer IX 2007 г.в., а также Renault Logan 2014 г.в.