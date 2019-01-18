Toyota выпускает подробности о европейской версии RAV4 Hybrid

Японский автоконцерн Тoyota запустил свой новый гибридный RAV4 в Европу и вместе с этим собирает и публикует все данные об автомобиле.

Новый автомобиль Toyota RAV4 гибрид, с базой TNGA предоставляется в 2 видах. У обоих гибридная силовая установка имеющие двигатель объёмом 2,5 литра. Первый вариант автомобиля переднеприводный и способен развивать 215 лошадиных сил. Второй полноприводный, но развивает 219 лошадиных сил. Кроме этого, были опубликованы показатели экономичности топлива. На 100 километров пути было потрачено 4,4 литра.

Новая модель получила улучшенную систему полного привода. Также, обеспечивается более высокая производительность и безопасность движение транспортного средства, в сложных погодных условиях или при плохом дорожном покрытии.

В стандартные опции входит люк, вентилируемые системы, несколько USB портов, беспроводная зарядка для телефона (смартфон) активная система безопасности Toyota Sensе. Незаменимой являются функции обнаружения пешеходов, круиз-контроль, торможение при предотвращение столкновения, оповещения о смене полосы движения и многое другое.