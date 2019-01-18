Железная дорога в Крым: построен первый километр

Железная дорога по Крымскому мосту строится в соответствии с графиком, заявил глава совета директоров компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг . Подходные пути и железнодорожная часть моста должны заработать к декабрю 2019 года, и уже около трети рельсов уложены на мост в Крым — то есть порядка шести километров полотна.

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется в соответствии с графиком — к декабрю 2019 года. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост» со ссылкой на слова главы совета директоров компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

«Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — заработает, как и планируется», — подчеркнул бизнесмен.

Монтаж пролетов железнодорожной части моста выполнен более чем на 90% от общего объема работ, добавил он. При этом на готовые участки уложено около 1/3 от общей протяженности железнодорожного полотна.

«На сегодня выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей», — говорится в сообщении инфоцентра.

19-километровый железнодорожный путь в Крым строят более 6500 инженеров и рабочих, помогают им в этом более 500 единиц техники. После завершения строительства управлять железнодорожной частью моста будет федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога».

Как сообщает ФАН, билеты на поезда в Крым, которые будут курсировать по железнодорожной части Крымского моста, поступят в продажу 9 декабря 2019 года. Об этом заявил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

Он также добавил, что на первом этапе в Крым будут запущены десять пар пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и Кисловодска. Кроме того, между материковой частью России и полуостровом будут курсировать 10 пар грузовых поездов и четыре пары пригородных.

В середине лета инфоцентр «Крымский мост» сообщил о том, что 300 из 307 опор для строительства железнодорожной части Крымского моста уже сформированы. На сайте указали, что работы ведутся круглосуточно и без выходных одновременно на восьми участках трассы.

«Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов», — значится в заявлении.

Работы с установкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года. Также предполагается, что до конца 2018 года новая железнодорожная ветка на Таманском полуострове создаст условия для движения технологических поездов, которые будут помогать в строительстве железнодорожной части Крымского моста, а также обслуживать производственные нужды портов Тамани.

В 2019 году также планируется ввести объект во временную эксплуатацию и запустить рабочее движение поездов по нему. Со стороны Крыма железнодорожники проводят к мосту через Керченский пролив двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Она состоит из 27 искусственных сооружений, в том числе моста и пяти путепроводов.

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль КАМАЗа с российскими флажками на кабине и проехал из Тамани в Крым.

Путин назвал день открытия моста историческим — поскольку «и при царе-батюшке, и в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е» в Российской Империи и Советском Союзе возвращались к идее построить мост в Крым — и вот «чудо свершилось». Отметим, что Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации масштабного инфраструктурного проекта помешала начавшаяся Русско-японская война и революция 1905-го года, а после — и вспыхнувшая в 1914-м году Первая мировая война с революциями 1917 года.

22 мая митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил Крымский мост, заявил директор научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий» Дмитрий Татарков. По его словам, чин освящения был совершен во время морского перехода через Крымский мост на Аршинцевскую косу, который проводился в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка».

«Мы приурочили старт морской составляющей нашей экспедиции к его открытию. Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию. Это очень интересное событие, подчеркивающие духовно-просветительскую суть и воспитательную составляющую экспедиции», — подчеркнул директор НОИ ЦМИТ.

С момента открытия автомобильного движения по Керченскому мосту проехали более трех миллионов транспортных средств. Как сообщает НСН, в ноябре 2018 года по переправе в обе стороны проехали почти 244 тысячи машин.