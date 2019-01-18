Jeep Grand Cherokee из 90-х переделали в пикап

Конструкторы решили переделать Jeep Grand Cherokee, произведенный в 90-х.

Основной идеей создателей стала переделка машины в пикап. Никаких технических данных о полученной модели конструкторы не озвучивают, утверждая, что модель еще нуждается в серьезных доработках, поэтому говорить о нюансах рано. Показанное фото не может передать каких-либо данных. Единственное, внешне машина получилась очень своеобразной.

При этом, руководители компании Jeep официально представили первый автомобиль компании, созданный в форме пикапа. Машина получила имя Gladiator. Для создания авто была выбрана база рамного внедорожника Wrangler.

Покупателям предлагается система полного привода, включающая в себя две версии. Первая из них, с отключаемым передним стабилизатором, а вторая соответственно с силовым задним бампером.

Технические характеристики модели так же не озвучиваются. При этом, известно, что дорожный просвет равен 28 сантиметрам. В США первые экземпляры планируют начать продавать уже в этом году. Производители уверяют, что технические данные появятся вместе с первой моделью, представленной на рынке.