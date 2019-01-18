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Фургон Nissan превратили в передвижную мастерскую столяра 

Motor.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan представила на автосалоне в Брюсселе прототип на базе фургона NV300. Производитель превратил автомобиль в передвижную мастерскую для столярных работ.
В кузове автомобиля разместились ящики для инструментов, материалов и личных вещей, компьютер с сенсорным дисплеем, пробковая доска, светодиодная подсветка интерьера и табурет, который перемещается по всему салону по специальным направляющим.
Также для концепта подготовили портативный водонепроницаемый источник электропитания, в котором используются отработавшие батареи от электрокара Leaf. Их общая емкость составляет 700 киловатт-часов, а выходная мощность устройства достигает одного киловатта. Его можно использовать для питания инструментов.
Зарядка аккумуляторов осуществляется за счет солнечных панелей, установленных на крыше автомобиля.
В прошлом году компания Nissan показала дома на колесах, построенных на базе фургонов NV200 и NV300. Автомобили оснащены собственной кухней, холодильником, газовой плитой, мойкой и подъемной крышей, под которой можно разместить дополнительное спальное место.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Nissan
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