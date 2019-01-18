Фургон Nissan превратили в передвижную мастерскую столяра

Компания Nissan представила на автосалоне в Брюсселе прототип на базе фургона NV300. Производитель превратил автомобиль в передвижную мастерскую для столярных работ.

В кузове автомобиля разместились ящики для инструментов, материалов и личных вещей, компьютер с сенсорным дисплеем, пробковая доска, светодиодная подсветка интерьера и табурет, который перемещается по всему салону по специальным направляющим.

Также для концепта подготовили портативный водонепроницаемый источник электропитания, в котором используются отработавшие батареи от электрокара Leaf. Их общая емкость составляет 700 киловатт-часов, а выходная мощность устройства достигает одного киловатта. Его можно использовать для питания инструментов.

Зарядка аккумуляторов осуществляется за счет солнечных панелей, установленных на крыше автомобиля.

В прошлом году компания Nissan показала дома на колесах, построенных на базе фургонов NV200 и NV300. Автомобили оснащены собственной кухней, холодильником, газовой плитой, мойкой и подъемной крышей, под которой можно разместить дополнительное спальное место.