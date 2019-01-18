Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной этого года

Дополнительные подробности о российском варианте Chery Tiggo 7 станут известны ближе к старту продаж.

Пока же в других странах было куплено более 150 тысяч экземпляров данной модели. Китайский производитель решил сделать акцент на дизайне с сохранением всех параметров. Для этого была привлечена интернациональная команда специалистов.

Tiggo 7 стал серийным воплощением концепта TX. Его показали на автосалоне в Женеве еще в 2012 году. Тогда прототип отметили специальным призом за оригинальные дизайнерские решения.

Презентация автомобиля в РФ намечена в ближайшие месяцы. Тогда же будут обнародованы сведения о комплектациях и ценах.

Представители Chery уверяют, что кроссовер составит достойную конкуренцию американским, корейским и японским машинам сегмента SUV. Дизайн Tiggo 7 дополнят множество современных технологий.