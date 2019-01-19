Названы «аксессуары», способные избавить от хамства на дорогах 

Спецодежда, полицейская фуражка и эмблема бойцовского клуба — аксессуары, которые способны предотвратить хамство на дорогах, сообщает Car.ru.
По мнению автора публикации, наклейка на стекло с эмблемой популярного бойцовского клуба успешно охлаждает пыл сильных исключительно «на словах» дорожных хамов.
Не хуже с этим справляется и полицейская фуражка, если положить ее на видное снаружи место в салоне. Впрочем, законность этого метода не несомненна.
Последним среди отпугивающих хамов аксессуаров издание называет спецодежду темных цветов. Она работает по тому же принципу, что и фуражка, но на этот раз законность несомненна, так как спецодежда лишь напоминает форму сотрудника правоохранительных органов.