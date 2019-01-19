Оценена эффективность альтернативного топлива

Эксперты заявили, что в связи с ежегодным подорожанием цен на дизель и бензин, автовладельцы рано или поздно придут к использованию альтернативного топлива. В России уже используют газ. В один ряд с ним вскоре может встать бензин, смешанный со спиртом, а также топливо из отходов продуктов питания сообщает Life.ru.

Первый опыт использования бензина, смешанного с этиловым спиртом, в России получили ещё в 1914 году. Уже тогда смесь показала значительную экономию топлива. Сегодня в современных автомобилях её показатели экономичности на 5-10% превышают значения обыкновенного бензина, уверяет директор дилерского центра " КИА столица" Дмитрий Константинов . Кроме того этот вид топлива более экологичен, используется при низких температурах, а в жару снижает температуру двигателя.

Зачастую этот вид альтернативного топлива готовят из бензина, смешивая его с этиловым, реже метиловым спиртом. Однако в обоих случаях, признаются эксперты, такая смесь может негативно повлиять на некоторые детали автомобиля.

«Если говорить о метаноле, он оказывает вредное воздействие на алюминиевые карбюраторы и инжекторные системы подачи топлива», — заявил руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Именно поэтому, по словам эксперта, российские автопроизводители не рекомендуют заливать в бак отечественного авто этот вид топлива, а некоторые американские предприятия допускают добавление этанола в бензин, но не более 25%.

Другое дело — биодизельное топливо на основе растительных масел и животных жиров, уверяет аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. По её словам, в производстве можно использовать даже остатки пищи. Биодизель — экологически чистый, безопасный, может использоваться в смеси с обычным дизельным топливом без переоборудования двигателя. Минус его использования в дороговизне. Если выбирать между видами альтернативного топлива, на сегодняшний день перевести машину на газ оказывается выгоднее всего.