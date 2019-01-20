Найдена альтернатива штатному подогреву сидений

Современные модели автомобилей зачастую содержат в себе полный набор опций, необходимых российскому водителю зимой: обогрев лобового стекла, зоны покоя «дворников», рулевого колеса и кресел. Для тех, кому новая машина не по карману, а согреться хочется, эксперты нашли альтернативу, сообщает Car.ru

Самый распространённый вариант — электрическая накидка на сидения, которая подключается в гнездо от прикуривателя. Важно, чтобы она была изготовлена из прорезиненной плотной ткани.

Чтобы согреться, водителю необходимо только вставить штекер, и. соответственно, выключить устройство, когда станет достаточно тепло.

Ещё один способ — перетянуть сидения. Он более затратный, чем электрические накидки, зато более эффективный. В результате сидения покрывают специальным материалом, в котором изначально содержатся нагревательные элементы. По словам экспертов, этот вариант также более безопасный, поскольку не предусматривает использования проводов и электрического питания.