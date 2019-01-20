Три ошибки при прогреве авто зимой

Неправильный прогрев автомобиля способен сократить срок его службы и ее качество, сообщает Car.ru и советует, чего делать не стоит.

При прогреве машины автовладельцам не следует направлять поток горячего воздуха на лобовое стекло, потому что оно может треснуть из-за перепада температуры.

Также им стоит избегать включения отопительного вентилятора на максимум до оптимального прогрева машины. Сначала надо прогреть двигатель, а потом уже включать «печку».

Наконец, некоторые водители игнорируют прогрев зимой вовсе, чего делать не следует. Это мешает двигателю достигать необходимой температуры правильно, что грозит ухудшением его работоспособности.