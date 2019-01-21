Россияне превратили ВАЗ-2108 в Lamborghini 

В сети появилось фото ВАЗ-2108, которую умельцы превратили в копию спортивного супер-кара Lamborghini, сообщает CarsWeek.ru.
Известно, что под капотом тюнингованной машины остался «родной» двигатель, однако форма кузова имеет узнаваемые черты итальянского бренда.
carsweek.ru
По словам автора статьи, сколько времени и денег потратил владелец «восьмёрки» на переделку — загадка. Однако издание отмечает, что «результат заслуживает уважения», поскольку умельцы тщательно подошли к копированию оригинала.
«Безошибочно узнаваемые формы кузова с глубокими выштамповками по бокам, геометрический стиль с большим количеством углов, стильные фары, аэродинамика, спортивные покрышки», — перечисляют эксперты.
По словам специалистов, всё это придаёт отечественной «легенде» мощный и атлетичный вид.
Ранее на Youtube появилось видео, в котором российские техники превращают старенькую Ниву в «монстра бездорожья» на шести колёсах. Сотрудники тюнинг-ателье переделали 5-дверную версию отечественного внедорожника. Недавно они провели испытания, результаты которых показали, что задняя подвеска с двумя мостами хорошо справляется с бездорожьем.