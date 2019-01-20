Почему покупателей обманывают с пробегом автомобиля

Сейчас многим людям в силу различных причин не по карману новые автомобили. Поэтому они вынуждены искать оптимальный вариант с подержанной машиной.

Решающим для многих является величина пробега автомобиля. Сейчас можно редко встретить автомобили с пройденным путем от 300 тысяч километров и выше.

Поэтому нечистые на руку продавцы прибегают к различным манипуляциям. Например, в конструкцию вносятся изменения, позволяющие «остановить» пробег на уровне 50-60 тысяч километров.

Естественно, что добротные японские и европейские автомобили со значительно большей дистанцией, но в хорошем состоянии, существенно проигрывают по цене.

Один из автолюбителей рассказал такую историю. В 2017 году он приобрел подержанную Skoda Roomster образца 2019 года по умеренной цене с учетом имевшихся недостатков. Одометр машины при этом показывал пробег около 80 тысяч километров.

После покупки транспорт проехал примерно 30 тысяч километров, а дальше начались проблемы с мотором. На СТО владельцу сказали, что состояние двигателя говорит о том, что реально Skoda проехала более 300 тысяч километров.

Вывод один — не нужно автоматически доверять словам продавца о величине пробега и показанием одометра. Лучше сперва убедиться в состоянии машины.