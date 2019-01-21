В автомобилях каршеринга хотят установить скрытые камеры

К концу 2019 года все автомобили каршеринговых компаний, возможно, будут оснащены скрытыми видеокамерами для наблюдения происходящего в салоне, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Эксперты отметили, что первые камеры появятся в авто уже в конце весны.

«Такие меры, направленны на профилактику воровства в арендованных авто», — отметил собеседник агентства.

Согласно замыслу разработчиков проекта, запись происходящего в салоне машины в будущем может быть передана только сотрудникам МВД или прокуратуры по соответствующему запросу. В «Автонет» подчёркивают, что границы личной жизни пользователей каршеинговых авто не будут нарушены, поскольку единственная цель нововведения — помочь правоохранителям найти преступника.

Инициаторы проекта намерены последовательно внедрять видеорегистраторы в автомобили каршеринговых компаний. При этом на первых порах, чтобы злоумышленники не смогли отследить оборудованные видеонаблюдением машины, во многих авто появятся муляжи камер.

«Мы уже начали переговоры с бизнесом. Однако, по соображениям безопасности, мы не можем раскрывать конкретные компании", — заявил представитель «Автонет».

Ранее каршеринг-компания BelkaCar в своём телеграмм-канале составила целый список, чем пользователи пытались поживиться в 2018 году, арендуя автомобиль. В списке более 18 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, 2100 щёток для очистки снега, 146 аккумуляторов, 14 передних сидений, один задний диван, а также 9 магнитол и 97 ковриков.