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В автомобилях каршеринга хотят установить скрытые камеры 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
К концу 2019 года все автомобили каршеринговых компаний, возможно, будут оснащены скрытыми видеокамерами для наблюдения происходящего в салоне, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Эксперты отметили, что первые камеры появятся в авто уже в конце весны.
«Такие меры, направленны на профилактику воровства в арендованных авто», — отметил собеседник агентства.
Согласно замыслу разработчиков проекта, запись происходящего в салоне машины в будущем может быть передана только сотрудникам МВД или прокуратуры по соответствующему запросу. В «Автонет» подчёркивают, что границы личной жизни пользователей каршеинговых авто не будут нарушены, поскольку единственная цель нововведения — помочь правоохранителям найти преступника.
Инициаторы проекта намерены последовательно внедрять видеорегистраторы в автомобили каршеринговых компаний. При этом на первых порах, чтобы злоумышленники не смогли отследить оборудованные видеонаблюдением машины, во многих авто появятся муляжи камер.
«Мы уже начали переговоры с бизнесом. Однако, по соображениям безопасности, мы не можем раскрывать конкретные компании", — заявил представитель «Автонет».
Ранее каршеринг-компания BelkaCar в своём телеграмм-канале составила целый список, чем пользователи пытались поживиться в 2018 году, арендуя автомобиль. В списке более 18 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, 2100 щёток для очистки снега, 146 аккумуляторов, 14 передних сидений, один задний диван, а также 9 магнитол и 97 ковриков.
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Бортжурнал , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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