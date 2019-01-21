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Представлен быстрый электро мотоцикл Lightning Strike 

Car.ru 4 часа назад
Фото: car.ru
Выпуском скоростных электрических супербайков фирма «Lightning Motorcycles» занялась специализированно.
В начале года публике представлена первая модель, получившая имя — Lightning Strike. Байк оценен в 13 тыс. долларов, а его максимальная скорость указана на уровне 241 км/ч.
Производитель подчеркивает, что автономная дальность поездки достигает 150 миль. Результат в любом случае станет рекордным, с учетом появления новинки впервые. Не указано только, в каком режиме следует передвигаться, чтобы достичь такого пробега на одной зарядке.
В случае использования специализированных зарядных станций полностью восстановить батарею удастся за 35 минут. За это время можно перекусить в кафе, и продолжить намеченную поездку по окрестностям. Старт продаж новинки анонсирован на март текущего года.
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