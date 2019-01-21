Представлен быстрый электро мотоцикл Lightning Strike

Выпуском скоростных электрических супербайков фирма «Lightning Motorcycles» занялась специализированно.

В начале года публике представлена первая модель, получившая имя — Lightning Strike. Байк оценен в 13 тыс. долларов, а его максимальная скорость указана на уровне 241 км/ч.

Производитель подчеркивает, что автономная дальность поездки достигает 150 миль. Результат в любом случае станет рекордным, с учетом появления новинки впервые. Не указано только, в каком режиме следует передвигаться, чтобы достичь такого пробега на одной зарядке.

В случае использования специализированных зарядных станций полностью восстановить батарею удастся за 35 минут. За это время можно перекусить в кафе, и продолжить намеченную поездку по окрестностям. Старт продаж новинки анонсирован на март текущего года.