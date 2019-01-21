Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Аурусы выдали ПТС без указания марки и модели 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
Был замечен случай, когда марка и модель авто Aurus были не записаны в ПТС.
Это обстоятельство было выяснено благодаря системе "Автокод", отображающая частичную базу данных ГИБДД. Через эту систему пробили номера одной из серийных версий Aurus Senat, принадлежащей автопарку ФСО.
Далее вывешивается информация по этой модели, однако поле указание марки и модели пусто. Еще и в поле VIN-номера отсутствуют какие-либо данные.
Примечательно, что есть технические характеристики — гибридная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил. А вот информация о весе машины недостоверная, указано 1.5 тонны, а на деле чуть больше 2000 кг. Экземпляр был выпущен в прошлом году.
На данный момент компания не получила сертификат на Aurus, поэтому и отсутствовало ОТТС, которое дает право на производство и продажи автомобилей. Однако документы специально были сделаны без информации о марках и моделях для того, чтобы поиск через Росстандарт стал невозможным.
Теперь давайте пройдемся по характеристикам модели. В основе лежит обновленная мобильная платформа. В базовой комплектации авто оснащено бензиновым двигателем объемом 4.4 литра на 598 "лошадей", работающий в тандеме с "автоматом" на 9 ступеней.
Хоть Aurus еще не вышел в продажу, а поставщики уже оформляют предзаказ, внося предоплату размеров 1 500 000 рублей.
Car.ru: последние новости
Выпущена первая обновленная модель "Волги" Представлен быстрый электро мотоцикл Lightning Strike Почему покупателей обманывают с пробегом автомобиля
Комментарии1
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Горячий» BMW X3 M сам себя рассекретил
Chevrolet Monza: так выглядит новый Lacetti1
Водителей машин каршеринга будут снимать на видео
Россиян обяжут получать госномера по прописке81
Россияне превратили ВАЗ-2108 в Lamborghini
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение