На Аурусы выдали ПТС без указания марки и модели 

Был замечен случай, когда марка и модель авто Aurus были не записаны в ПТС.
Это обстоятельство было выяснено благодаря системе "Автокод", отображающая частичную базу данных ГИБДД. Через эту систему пробили номера одной из серийных версий Aurus Senat, принадлежащей автопарку ФСО.
Далее вывешивается информация по этой модели, однако поле указание марки и модели пусто. Еще и в поле VIN-номера отсутствуют какие-либо данные.
Примечательно, что есть технические характеристики — гибридная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил. А вот информация о весе машины недостоверная, указано 1.5 тонны, а на деле чуть больше 2000 кг. Экземпляр был выпущен в прошлом году.
На данный момент компания не получила сертификат на Aurus, поэтому и отсутствовало ОТТС, которое дает право на производство и продажи автомобилей. Однако документы специально были сделаны без информации о марках и моделях для того, чтобы поиск через Росстандарт стал невозможным.
Теперь давайте пройдемся по характеристикам модели. В основе лежит обновленная мобильная платформа. В базовой комплектации авто оснащено бензиновым двигателем объемом 4.4 литра на 598 "лошадей", работающий в тандеме с "автоматом" на 9 ступеней.
Хоть Aurus еще не вышел в продажу, а поставщики уже оформляют предзаказ, внося предоплату размеров 1 500 000 рублей.