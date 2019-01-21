На Аурусы выдали ПТС без указания марки и модели

Был замечен случай, когда марка и модель авто Aurus были не записаны в ПТС.

Это обстоятельство было выяснено благодаря системе "Автокод", отображающая частичную базу данных ГИБДД . Через эту систему пробили номера одной из серийных версий Aurus Senat, принадлежащей автопарку ФСО.

Далее вывешивается информация по этой модели, однако поле указание марки и модели пусто. Еще и в поле VIN-номера отсутствуют какие-либо данные.

Примечательно, что есть технические характеристики — гибридная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил. А вот информация о весе машины недостоверная, указано 1.5 тонны, а на деле чуть больше 2000 кг. Экземпляр был выпущен в прошлом году.

На данный момент компания не получила сертификат на Aurus, поэтому и отсутствовало ОТТС, которое дает право на производство и продажи автомобилей. Однако документы специально были сделаны без информации о марках и моделях для того, чтобы поиск через Росстандарт стал невозможным.

Теперь давайте пройдемся по характеристикам модели. В основе лежит обновленная мобильная платформа. В базовой комплектации авто оснащено бензиновым двигателем объемом 4.4 литра на 598 "лошадей", работающий в тандеме с "автоматом" на 9 ступеней.

Хоть Aurus еще не вышел в продажу, а поставщики уже оформляют предзаказ, внося предоплату размеров 1 500 000 рублей.