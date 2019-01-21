Volkswagen T-Roc получит R-версию

Компания Volkswagen занимается разработкой заряженной версии кроссовера T-Roc. Автомобиль с приставкой "R" уже вовсю наматывает круги Нюрбургринга, поэтому можно полагать, что до официальной презентации модели осталось всего несколько месяцев.

Кроссовер несет защитный камуфляж, но это не мешает разглядеть изменившуюся переднюю часть кузова с новым обвесом, дополнительные накладки на порогах, иной задний бампер с двумя парами патрубками выхлопной системы и небольшим спойлером.

Об изменениях в салоне пока можно только догадываться, но они должны включать в себя спортивные кресла, более компактный руль, литой педальный узел и несколько измененные элементы декора.

Ожидается, что под капотом VW T-Roc R окажется 2.0-литровый битурбированный мотор, обладающий отдачей на уровне 300 «лошадей», работающий в паре с полноприводным шасси и автоматической трансмиссией. С учетом роста мощности двигателя, доработать должны подвеску и тормоза.

После появления VW T-Roc R модель станет вторым представителем R-семейства в линейке немецкого производителя. На сегодня единственным высокопроизводительным автомобилем компании выступает хэтчбек VW Golf R.