Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen T-Roc получит R-версию 

Allroader.ru 7 часов назад
Фото: Allroader.ru
Компания Volkswagen занимается разработкой заряженной версии кроссовера T-Roc. Автомобиль с приставкой "R" уже вовсю наматывает круги Нюрбургринга, поэтому можно полагать, что до официальной презентации модели осталось всего несколько месяцев.
Кроссовер несет защитный камуфляж, но это не мешает разглядеть изменившуюся переднюю часть кузова с новым обвесом, дополнительные накладки на порогах, иной задний бампер с двумя парами патрубками выхлопной системы и небольшим спойлером.
Об изменениях в салоне пока можно только догадываться, но они должны включать в себя спортивные кресла, более компактный руль, литой педальный узел и несколько измененные элементы декора.
Ожидается, что под капотом VW T-Roc R окажется 2.0-литровый битурбированный мотор, обладающий отдачей на уровне 300 «лошадей», работающий в паре с полноприводным шасси и автоматической трансмиссией. С учетом роста мощности двигателя, доработать должны подвеску и тормоза.
После появления VW T-Roc R модель станет вторым представителем R-семейства в линейке немецкого производителя. На сегодня единственным высокопроизводительным автомобилем компании выступает хэтчбек VW Golf R.
Allroader.ru: последние новости
Совершенно новый Toyota Highlander впервые попался шпионам Suzuki не оставляет планов по Ignis для России BMW X3 M рассекретили в Сети
Комментарии
Бортжурнал , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каршеринг планирует создать черный список клиентов
Покупку авто за наличные предлагают ограничить1
Hyundai и Kia получат «многоразовые» подушки безопасности
Новый Golf сфотографировали без камуфляжа1
«АвтоВАЗ» объявил о распродаже прошлогодних машин1
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение