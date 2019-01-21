Новый «горячий» BMW X3 M сам себя рассекретил

Дата официального дебюта заряженной версии популярного баварского кроссовера пока не названа. Однако в дополнение к некоторым уже опубликованным техническим деталям в Сети появились и первые фотографии кроссовера без камуфляжа — продемонстрированные самим кроссовером.

Издание Carscoops опубликовало фото некоторых страниц интерфейса системы iDrive, установленной, судя по всему, в одном из прототипов BMW X3 M. На некоторых из них изображен сам кроссовер — и эти изображения снимают почти все вопросы о внешности будущей горячей новинки.

Хорошо заметны, например, новый передний бампер оригинальных очертаний с развитыми воздухозаборниками, "жабры" в передних крыльях, накладки на пороги, особые колесные диски и аэродинамические корпуса боковых зеркал. На фото кроссовер лишен рейлингов на крыше — предположительно, это сделано ради улучшения аэродинамики.

Ранее сообщалось, что кроссовер получит также новый задний бампер с диффузором, спойлер на крышке багажника и спортивную выхлопную систему.

Появились также фотографии цифровой панели приборов BMW X3 M, которые дают некоторое представление об амбициях баварцев: спидометр кроссовера размечен до максимальных 330 км/ч. Тем не менее маловероятно, что вседорожник действительно сможет развивать такую скорость. Вероятнее всего, ее искусственно ограничат на отметке в 250 км/ч с возможностью опционально сдвинуть ограничитель до 280 км/ч.

carscoops.com