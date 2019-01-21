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Совершенно новый Toyota Highlander впервые попался шпионам 

Allroader.ru 6 часов назад
Фото: carscoops.com
Сегмент среднеразмерных семейных кроссоверов может быть не так популярен и насыщен, как более компактный, однако и тут борьба за покупателя очень и очень жесткая. Американский автогигант Ford совсем недавно представил новое поколение Ford Explorer, а японцы из Toyota уже спешат на "перехват" со следующим поколением Totota Highlander 2020 года. Модель была впервые замечена фотошпионами на ходовых испытаниях, но даже странный камуфляж из картонных коробок не смог утаить от нас, что это именно "Горец".
Если сравнивать новинку с действующей версией 7-местного SUV, то кроссовер следующего поколения стал заметно крупнее. Также можно разглядеть черты кормы и носовой части автомобиля, которые явственно намекают на родство дизайна Highlander 2020 с новеньким RAV4 2019. Таким образом, кроссовер получит шестиугольную массивную решетку радиатора в окружении узких головных фар и широко расставленные противотуманки, а боковые зеркала заднего вида переедут на двери.
carscoops.com
Что касается технической стороны вопроса, тут Toyota сфокусируется на современных активных системах безопасности, дабы не дать слабину перед конкурентами, внедряющими максимум электроники уже в "базе". Под капотом же найдут применение пара бензиновых двигателей и, наверняка, гибридная силовая установка. Официальная презентация Toyota Highlander 2020 состоится в конце текущего года.
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Бортжурнал , Toyota Highlander , Toyota , Ford Explorer , Ford
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