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Новый Volkswagen Golf сфотографировали без камуфляжа 

Motor.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Соцсети
В Сети появились фотографии Volkswagen Golf восьмого поколения, на которых модель представлена полностью без камуфляжа. Снимки хэтчбека сделал Instagram-пользователь johannes.vag около одного из фаст-фудов где-то в Германии.
Судя по фотографиям, изменения во внешности Volkwagen Golf будут больше эволюционными нежели революционными. Хэтчбек получит измененную оптику и зауженную переднюю часть кузова. Общие пропорции останутся неизменными.
Ранее стало известно, что новый Golf вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей модели расширится за счет появления гибридной силовой установки. «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».
Сборка первых экземпляров Golf нового поколения начнется на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в июне 2019 года. Модель будет продаваться в 108 странах. Будет ли среди них Россия, пока не сообщается.
Сейчас на отечественном рынке продается Golf седьмого поколения. Модель, которая после непродолжительно перерыва вернулась в Россию, представлена с единственным мотором — 125-сильным 1.4 TSI, совмещенным с семиступенчатым «роботом» DGS. Машина в начальной комплектации Trendline стоит 1 429 900 рублей, топовой Highline — 1 689 900 рублей.
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Бортжурнал , Volkswagen Golf , Volkswagen
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