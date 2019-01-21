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Hyundai и Kia получат «многоразовые» подушки безопасности 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Hyundai Motor Group разрабатывает новейшие технологии по производству многоразовых подушек безопасности, для транспортных средств.
В результате испытаний сделали вывод, что часто при ДТП транспортное средство получает несколько ударов. Случается ситуация, когда автомобиль как бильярдный шарик ударяется о бортики, деревья, припаркованные машины, столбы и ограждения.
Специально, для подобных случаев и разрабатывается современный "airbag". Они будут устанавливаться во всех марках автоконцерна Hyundai и KIA.
Предполагается улучшить безопасность и сохранить жизнь водителя и пассажиров транспортного средства. Обычный "Airbag" срабатывает только один раз и на один удар. Соответственно, если автомобиль продолжает движение и сталкивается со следующим препятствием, находящиеся внутри никак не защищены.
Будет заложена перепрограммированая программа, которая будет иметь полную информацию о салоне и его пассажирах. Она будет фиксировать позу человека и состояние автомобиля. В случае угрозы, будет дана команда на открытие дополнительных подушек безопасности.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia
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