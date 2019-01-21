Hyundai и Kia получат «многоразовые» подушки безопасности

Автоконцерн Hyundai Motor Group разрабатывает новейшие технологии по производству многоразовых подушек безопасности, для транспортных средств.

В результате испытаний сделали вывод, что часто при ДТП транспортное средство получает несколько ударов. Случается ситуация, когда автомобиль как бильярдный шарик ударяется о бортики, деревья, припаркованные машины, столбы и ограждения.

Специально, для подобных случаев и разрабатывается современный "airbag". Они будут устанавливаться во всех марках автоконцерна Hyundai и KIA

Предполагается улучшить безопасность и сохранить жизнь водителя и пассажиров транспортного средства. Обычный "Airbag" срабатывает только один раз и на один удар. Соответственно, если автомобиль продолжает движение и сталкивается со следующим препятствием, находящиеся внутри никак не защищены.

Будет заложена перепрограммированая программа, которая будет иметь полную информацию о салоне и его пассажирах. Она будет фиксировать позу человека и состояние автомобиля. В случае угрозы, будет дана команда на открытие дополнительных подушек безопасности.