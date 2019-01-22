Audi представит обновленный универсал S4 Avant

Судя по шпионским снимкам, Audi S4 Avant получит не только «заряженную» комплектацию, но и агрессивный внешний вид.

В этом году немецкий производитель обещает показать несколько обновлений в линейке A4. Теперь же на дорогах фотографы заметили тестовый экземпляр рестайлингового S4 Avant от Audi. Все новинки могут быть показаны одновременно или с интервалом в несколько месяцев.

Прежний вариант располагал трехлитровым двигателем с турбонаддувом. Он способен развивать мощность в 354 лошадиных сил. Вполне возможно, что мотор на новом представителе дорастет до 400 «лошадей».

Внешне автомобиль может получить другие бампера, а также иное расположение передних и задних фар. Не исключено, что по дизайну претерпит изменения и решетка радиатора.

Кстати, в завершающей части 2019 года Audi обещает показать седан A6 allroad. Из названия следует, что машина получит повышенную проходимость.