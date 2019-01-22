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Audi представит обновленный универсал S4 Avant 

Car.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Car.ru
Судя по шпионским снимкам, Audi S4 Avant получит не только «заряженную» комплектацию, но и агрессивный внешний вид.
В этом году немецкий производитель обещает показать несколько обновлений в линейке A4. Теперь же на дорогах фотографы заметили тестовый экземпляр рестайлингового S4 Avant от Audi. Все новинки могут быть показаны одновременно или с интервалом в несколько месяцев.
Прежний вариант располагал трехлитровым двигателем с турбонаддувом. Он способен развивать мощность в 354 лошадиных сил. Вполне возможно, что мотор на новом представителе дорастет до 400 «лошадей».
Внешне автомобиль может получить другие бампера, а также иное расположение передних и задних фар. Не исключено, что по дизайну претерпит изменения и решетка радиатора.
Кстати, в завершающей части 2019 года Audi обещает показать седан A6 allroad. Из названия следует, что машина получит повышенную проходимость.
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Бортжурнал , Audi , Audi S4
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