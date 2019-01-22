Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если ключи остались в заблокированной машине 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Чтобы попасть в салон заблокированной машины, опытные водители рекомендуют не спешить с выбором стекла, которое будет разбито, сообщает «Автовзгляд».
Ситуаций, когда двери автомобиля могут оказаться заблокированными, масса: от неполадок в системе электрооборудования до забытых внутри салона ключей. Проблему может решить вызов специалистов или дубликат брелка сигнализации. Однако в случае, когда ни один из вариантов не выполним, водителю остаётся только один выход — разбить стекло.
Автоэксперты не советуют бить лобовое и передние боковые стёкла. Хотя бы для того, чтобы максимально комфортно (насколько это возможно) доехать до пункта назначения. Для «варварских целей» специалисты советуют использовать задние боковые стёкла. При этом перед тем, как их бить, эксперты советуют узнать у сотрудников ближайшего СТО, какое из двух будет легче всего заменить.
Опытные водители обращают внимание «новичков» на то, что ни в коем случае не стоит разбивать задние маленькие окошки, так называемые «треугольники». Вопреки устоявшемуся мнению, что они должны стоить дешевле, цены на такие стёкла зачастую вдвое больше, чем на стандартные.
Автоэксперты советуют бить стекло молотком или баллонным ключом. При этом процесс завершится быстрее, если заранее обклеить стекло липкой лентой и ударить в край окна.
Комментарии
Бортжурнал , Тест-драйвы , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Geely сделала «дешевый BMW X4»
В Барнауле столкнулись пять машин
Chery Tiggo 8 готовится к обновлению
Renault RBC — новый бюджетник из Франции
В Перми женщина погибла после ДТП с участием автобусов
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
00:23
Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто
ДТП
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение