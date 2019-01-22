Что делать, если ключи остались в заблокированной машине

«Автовзгляд» Чтобы попасть в салон заблокированной машины, опытные водители рекомендуют не спешить с выбором стекла, которое будет разбито, сообщает

Ситуаций, когда двери автомобиля могут оказаться заблокированными, масса: от неполадок в системе электрооборудования до забытых внутри салона ключей. Проблему может решить вызов специалистов или дубликат брелка сигнализации. Однако в случае, когда ни один из вариантов не выполним, водителю остаётся только один выход — разбить стекло.

Автоэксперты не советуют бить лобовое и передние боковые стёкла. Хотя бы для того, чтобы максимально комфортно (насколько это возможно) доехать до пункта назначения. Для «варварских целей» специалисты советуют использовать задние боковые стёкла. При этом перед тем, как их бить, эксперты советуют узнать у сотрудников ближайшего СТО, какое из двух будет легче всего заменить.

Опытные водители обращают внимание «новичков» на то, что ни в коем случае не стоит разбивать задние маленькие окошки, так называемые «треугольники». Вопреки устоявшемуся мнению, что они должны стоить дешевле, цены на такие стёкла зачастую вдвое больше, чем на стандартные.

Автоэксперты советуют бить стекло молотком или баллонным ключом. При этом процесс завершится быстрее, если заранее обклеить стекло липкой лентой и ударить в край окна.