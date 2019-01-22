Названы признаки неисправного тормоза автомобиля

Опытные автовладельцы уверены, что неисправная тормозная система подаёт «знаки» водителю о том, что ей необходим срочный ремонт. «Автовзгляд» опубликовал 5 малоизвестных признаков того, что в машине скоро откажут тормоза.

Во-первых, о неисправностях в системе говорят посторонние звуки при нажатии педали тормоза. Малейшие скрипы, стуки и щелчки, несвойственные антиблокировочной системе (ABS) могут указывать не только на банальный износ колодок, но, что более важно, и на серьёзные проблемы с суппортами.

Во-вторых, по словам специалистов, о ремонте стоит задуматься, если педаль тормоза начала проваливаться мягче, чем обычно. Зачастую это сигнал о необходимости замены тормозной жидкости. Однако не редко это признак нарушения герметичности системы.

Срочно ехать на СТО нужно и в противном случае, если педаль тормоза стала «ощутимо тяжелее». По словам экспертов, это может говорить о неисправности вакуумного усилителя.

Ещё один признак неисправности системы — вибрации и «биения» педали тормоза. Как правило, это признак деформации тормозного диска. Впрочем, специалисты не исключают ещё несколько причин: износ колодок, искривление барабана или дефект тормозных цилиндров.

Наконец, срочно нужно ехать на ремонт, если при торможении автомобиль уводит в сторону. Зачастую водители списывают подобное «поведение» машины на «сбитый» сход-развал, износ шин или дефекты подвески. Однако, специалисты уверяют, что не исправна может быть тормозная система. Например, причинами ухода автомобиля в сторону могут стать заклинившие направляющие суппортов, замятие магистралей, деформация шлангов или утечка тормозной жидкости.