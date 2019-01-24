Обновленный Audi S4 Avant замечен на тестах

Как и прежде, S4 представляет собой ориентированную на производительность альтернативу Audi A4, которая идеально подходит покупателям, не имеющим возможности приобрести превосходный RS4 Avant. Также S4 Avant является достойным соперником Mercedes-AMG C43 и BMW M340i.

Замаскированный прототип, обнаруженный на общедоступных дорогах, преподносит немало изменений в виде переработанных воздухозаборников, расположенных на переднем бампере, и новой шестиугольной решетки радиатора, состоящей из множества элементов с шестью углами. Далее отслеживаются фары, которые, по-видимому, ожидают значительных модификаций, пересмотренные задние фонари и четыре фирменные круглые выхлопные трубы. Говорить о других модификациях пока рано, так как камуфляж не позволяет рассмотреть большую часть изменений Audi S4 Avant.

motor1.com

ак и обычный А4 2020 года, Audi S4 должен получить обновленную приборную панель, вдохновленную новейшим A6. Отчеты также предполагают настройку для 3,0-литрового двигателя V6, которая позволит отставать от BMW M340i, производящего 382 лошадиных силы, и Mercedes-AMG C43 (385 л.с.). В настоящее время модель предоставляет 354 лошадиных силы и 500 Нм крутящего момента, и комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и обязательной системой полного привода.