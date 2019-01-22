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Что не так с приложениями для вызова эвакуатора 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Эксперты оценили мобильные приложения для вызова эвакуаторов. По их словам, рынок поделили информационные приложения и программы-агрегаторы, которые зачастую публикуют «ложные» фотографии спецтехники, сообщает РБК.
По словам экспертов, по запросу «Вызов эвакуатора» магазины приложений для смартфонов выдают для скачивания три вида программ: приложения конкретных фирм по оказанию техпомощи, информационные приложения и программы-агрегаторы.
«Большинство приложений носит чисто информационный характер, предоставляя пользователям перечень контактов с описанием техники по аналогии с тем, как искали по справочникам раньше», — заявил руководитель компании-разработчика Appomart Владимир Черный.
По его словам, компаний, предоставляющих услуги по вызову эвакуаторов по принципу вызова такси, единицы.
Используя программу-агрегатор, автолюбитель видит интерактивную карту доступной спецтехники и может выбирать наиболее подходящую для себя модель. При этом водитель эвакуатора, принимая вызов, уже знает, с чем ему придётся иметь дело.
Владимир Чёрный уверяет, что собственных парков техники у агрегаторов нет. Предприниматели бесплатно подключают к программе, как частников, так и крупные компании, при условии, что владельцы приложения получают комиссию за каждую заявку.
«Крайне редко требуется наличие юридического лица и фотографии техники, да и те зачастую не соответствуют действительности», — отмечает эксперт.
По его словам, владельцы агрегаторов не оценивают качество техники и компетентность сотрудников, поэтому подобные приложения ещё «далеки от идеала».
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Бортжурнал , Владимир Черный
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