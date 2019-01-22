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Хочу полноприводную машину за 700 тысяч — что выбрать 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Многие автомобилисты считают, что полноприводный автомобиль в России очень дорогой и его можно купить не дешевле 1000000 рублей.
Это мнение неправильное, есть 5 достойных моделей которые можно приобрести за 700 000. Конечно, они будут не новыми, но это будет полноприводное транспортное средство.
Например Renault Duster. За указанную сумму можно подобрать трех, четырех-летний автомобиль со стандартным двигателем, объёмом 1,6 л и мощностью 114 лошадиных сил.
Следующий вариант Suzuki Grand Vitara. К сожалению, за такую сумму пробег на одометре будет в пределах 120 000 километров. Силовой агрегат бензиновый, его объём либо 2 либо 2,4 л.
Toyota RAV4 с пробегом до 170 000 км., а может быть и больше. Этот автомобиль всегда был надежным, поэтому дороже своих аналогов. Двигатель имеет объём 2 или 2,4 л.
Ещё один японский внедорожник Honda CR-V. За 700 000 кроссовер будет третьего поколения, ищи возраст около 10 лет. Как и большинство японок, Honda имеет двигатель с объёмом 2 и 2,4 л.
В пятёрку автомобилей за 700 000 попал и чешский автопром. По этой цене на вторичке предлагается семилетний Skoda Yeti, с двигателем объемом 1,8 л и 6-ступенчатой коробкой DSG.
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Бортжурнал , Renault Duster , Skoda Yeti , Suzuki Grand Vitara , Suzuki , Toyota , Renault , Skoda , Honda , Honda CR-V , Toyota RAV4
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