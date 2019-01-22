Хочу полноприводную машину за 700 тысяч — что выбрать

Многие автомобилисты считают, что полноприводный автомобиль в России очень дорогой и его можно купить не дешевле 1000000 рублей.

Это мнение неправильное, есть 5 достойных моделей которые можно приобрести за 700 000. Конечно, они будут не новыми, но это будет полноприводное транспортное средство.

Например Renault Duster . За указанную сумму можно подобрать трех, четырех-летний автомобиль со стандартным двигателем, объёмом 1,6 л и мощностью 114 лошадиных сил.

Следующий вариант Suzuki Grand Vitara . К сожалению, за такую сумму пробег на одометре будет в пределах 120 000 километров. Силовой агрегат бензиновый, его объём либо 2 либо 2,4 л.

Toyota RAV4 с пробегом до 170 000 км., а может быть и больше. Этот автомобиль всегда был надежным, поэтому дороже своих аналогов. Двигатель имеет объём 2 или 2,4 л.

Ещё один японский внедорожник Honda CR-V. За 700 000 кроссовер будет третьего поколения, ищи возраст около 10 лет. Как и большинство японок, Honda имеет двигатель с объёмом 2 и 2,4 л.