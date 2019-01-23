Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Процесс создания лимузина Aurus показали на видео 

Рамблер + ещё 8 47 минут назад
Министерство промышленности и торговли РФ на своей странице в Youtube опубликовало видео, в котором обнародовало процесс создания российского автомобиля класса «люкс» семейства Aurus.
В ролике запечатлены все стадии производства, которое начинается с подготовки эскизов будущего автомобиля на бумаге. На видео также показана работа специалистов, которые формируют модель лимузина, проектируют двигатель и трансмиссию в специальной компьютерной программе, проводят краш-тесты и испытания на стендах для тестирования подвески, вручную вышивают салон автомобиля.
В сопроводительной информации к видео, говорится, что автомобили бренда Aurus построены на абсолютно новой Единой модульной платформе, что позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля.
«Аурус уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания — журнала Autocar», — говорится в сообщении.
Спустя сутки видео на Youtube набрало более 6 тысяч просмотров.
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Видео , Тест-драйвы , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Genesis G70: корейский конкурент BMW
Самая «отвратительная» реплика Ferrari найдена в Малайзии
Яндекс выпустил «убийцу» штатных автомагнитол
Lexus установил рекорд продаж в России
Маршрутка с людьми загорелась в Кемерове
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
00:23
Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто
ДТП
01:38
Дорожная разборка в центре Москвы попала на видео
ДТП
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение