Процесс создания лимузина Aurus показали на видео

В ролике запечатлены все стадии производства, которое начинается с подготовки эскизов будущего автомобиля на бумаге. На видео также показана работа специалистов, которые формируют модель лимузина, проектируют двигатель и трансмиссию в специальной компьютерной программе, проводят краш-тесты и испытания на стендах для тестирования подвески, вручную вышивают салон автомобиля.

В сопроводительной информации к видео, говорится, что автомобили бренда Aurus построены на абсолютно новой Единой модульной платформе, что позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля.

«Аурус уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания — журнала Autocar», — говорится в сообщении.

Спустя сутки видео на Youtube набрало более 6 тысяч просмотров.