В США растянули удлиненный Cadillac Escalade еще на метр (и добавили ему звездное небо)

Калифорнийская компания Lexani Motorcars представила растянутый вариант удлиненного Cadillac Escalade ESV. Спецверсия получила название Viceroy Edition.

Длина внедорожника составляет 5697 миллиметров, однако в ателье растянули автомобиль еще на 762 миллиметра — почти до шести с половиной метров. Пассажирский отсек отделен от передней части салона, а его высота увеличена. Сзади установлены четыре кресла, обшитых кожей, отдельная система кондиционирования и видеоконференции.

Задний пассажирский салон оборудован 48-дюймовым телевизором с изогнутым экраном, планшетами iPad Pro с магнитными зарядками, компьютером Mac Mini, приставкой Playstation 4, холодильником для шампанского и держателями для бокалов, а также потолком со звездным небом.

За доплату для машины можно заказать бронирование по классу B7, которое выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62.

Стоимость такого автомобиля не уточняется.