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Как завести авто в мороз 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Хорошие аккумуляторы, предпусковые подогреватели и оснащенные таймером времени охранные системы помогут быстро завести двигатель и прогреть автомобиль в сильный мороз, пишет «Лайф».
Многие охранные системы с функцией автозапуска и таймером позволяют завести мотор на определенное время при достижении определенной температуры. При ночных -25 градусах это стоит делать каждые три часа по 30 минут.
Быстро завестись и прогреться поможет надежный аккумулятор — с повышенной емкостью и с пусковым током выше 70 ампер-час. Такие стоят до 10 тысяч рублей, однако значительно упростят жизнь автовладельцам в условиях русской зимы.
Владельцам машин на дизельном топливе, чаще других испытывающим проблемы с запуском и прогревом на морозе, поможет предпусковой подогреватель. Он дорог (от 30 до 70 тысяч), но по-настоящему полезен.
Тем водителям, кто столкнулся с разрядкой аккумулятора, полезно всегда иметь в машине провода для «прикуривания» и добрые отношения с соседями. Последние разрешат зарядить аккумулятор от своей машины, что менее чем за полчаса приведет его в «чувства».
Наконец, еще одним способом не остаться без машины в мороз является хорошее обращение со штатным генератором. Его своевременная диагностика позволит избежать множества проблем.
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Бортжурнал
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