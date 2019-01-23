Как завести авто в мороз

Хорошие аккумуляторы, предпусковые подогреватели и оснащенные таймером времени охранные системы помогут быстро завести двигатель и прогреть автомобиль в сильный мороз, пишет «Лайф».

Многие охранные системы с функцией автозапуска и таймером позволяют завести мотор на определенное время при достижении определенной температуры. При ночных -25 градусах это стоит делать каждые три часа по 30 минут.

Быстро завестись и прогреться поможет надежный аккумулятор — с повышенной емкостью и с пусковым током выше 70 ампер-час. Такие стоят до 10 тысяч рублей, однако значительно упростят жизнь автовладельцам в условиях русской зимы.

Владельцам машин на дизельном топливе, чаще других испытывающим проблемы с запуском и прогревом на морозе, поможет предпусковой подогреватель. Он дорог (от 30 до 70 тысяч), но по-настоящему полезен.

Тем водителям, кто столкнулся с разрядкой аккумулятора, полезно всегда иметь в машине провода для «прикуривания» и добрые отношения с соседями. Последние разрешат зарядить аккумулятор от своей машины, что менее чем за полчаса приведет его в «чувства».

Наконец, еще одним способом не остаться без машины в мороз является хорошее обращение со штатным генератором. Его своевременная диагностика позволит избежать множества проблем.