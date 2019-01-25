Новая Hyundai Sonata удивила странными фонарями

Шпионы обратили внимание на закамуфлированный прототип — оказалось, что под маскировкой скрывается Hyundai Sonata следующего поколения.

Задние фонари автомобиля напоминают те, которые получил новый Hyundai Santa Fe для китайского рынка — они соединены между собой светодиодной полосой. Российский вариант кроссовера, напомним, несколько отличается от удлиненной версии для КНР, в том числе и задней оптикой.

Вернемся к "Сонате", снимки которой были опубликованы на портале Picgra.

Picgra

Автомобиль сфотографировали во время дорожных испытаний в Дубае. Этот прототип получил кузов, напоминающий лифтбек, и небольшой спойлер на крышке багажника. По предварительным данным, модель восьмого поколения предложат на азиатских рынках с 2,5-литровым мотором GDi мощностью 190 л.с.. Корме того, не исключено и появление "заряженной" модификации с турбодвигателем объемом 2 литра мощностью 250 л.с. от Hyundai i30 N.

Ожидается, что премьера новой Hyundai Sonata состоится на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года. Тогда же, весной, стартует и производство модели.

Напомним, "Соната" текущего поколения доступна в России с двигателями 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (188 л.с.). Автомобиль собирают на мощностях калининградского завода "Автотор" с марта 2018 года.