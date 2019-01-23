Яндекс выпустил «убийцу» штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей

Компания Яндекс выпустила собственное мультмедийное устройство на замену штатным автомагнитолам. Если раньше Яндекс. Авто ставился лишь на некоторые модели и только с завода, то теперь устройство могут установить себе владельцы самых разных бэушных машин, включая Lada

Компания Яндекс открыла продажи нового головного устройства Яндекс. Авто, которое можно установить взамен стандартного музыкального проигрывателя. И хотя сами разработчики называют свой гаджет "бортовым компьютером", главное в нем — это мультимедийный контент и онлайн-доступ к различным сервисам, в числе которых "Навигатор", "Музыка", "Погода", а также голосовой помощник "Алиса".

Стоимость системы составляет 29 900 рублей. Правда, приобрести ее сейчас почему-то можно только в Нижнем Новгороде, но географию обещают скоро расширить.

Renault Duster, Lada Xray и Интересно, что в указанную цену уже входят демонтаж старой "музыки" и установка устройства в сервисном центре. Судя по информации на сайте, пока "бортовой компьютер" доступен для Renault Kaptur Volkswagen Polo . Что касается технических параметров, то мультимедийное устройство получило 10-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1024х600 пикселей, 4-ядерный процессор, возможность раздачи интернета по Wi-Fi, Bluetooth, AUX, USB и синхронизацию системы с кнопками на руле.