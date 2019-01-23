Названо количество авто со скрученным пробегом в России 

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев обнародовал данные о количестве подержанных авто в России, имеющих скрученный пробег. По его словам, приборы до 30% автомобилей по всей стране приукрашивают действительность, сообщает «Российская газета».
Мосеев уверяет, что с этим явлением необходимо бороться, поскольку при продаже автомобиля обман покупателя фактически можно приравнять к мошенничеству. Руководитель РОАД предлагает в первую очередь наказывать тех, кто предоставляет услуги по скручиванию пробега.
«Во-вторых, нужно ввести санкции непосредственно для продавцов таких машин. Но здесь вопрос упирается в то, что нужно учесть интересы добросовестных автовладельцев, которые при покупке могли не знать, что на автомобиле скручен пробег», — рассуждает Мосеев.
По его словам, в настоящее время проблему обсуждают депутаты Государственной думы, однако для вступления силу новых норм потребуется не меньше двух-трёх лет.
Мосеев также предложил обязать водителей фиксировать актуальные данные о пробеге при продаже полисов ОСАГО, что, по его мнению, позволит в значительной степени «повлиять на ситуацию».