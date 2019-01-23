Названо количество авто со скрученным пробегом в России

Мосеев уверяет, что с этим явлением необходимо бороться, поскольку при продаже автомобиля обман покупателя фактически можно приравнять к мошенничеству. Руководитель РОАД предлагает в первую очередь наказывать тех, кто предоставляет услуги по скручиванию пробега.

«Во-вторых, нужно ввести санкции непосредственно для продавцов таких машин. Но здесь вопрос упирается в то, что нужно учесть интересы добросовестных автовладельцев, которые при покупке могли не знать, что на автомобиле скручен пробег», — рассуждает Мосеев.

По его словам, в настоящее время проблему обсуждают депутаты Государственной думы , однако для вступления силу новых норм потребуется не меньше двух-трёх лет.

Мосеев также предложил обязать водителей фиксировать актуальные данные о пробеге при продаже полисов ОСАГО, что, по его мнению, позволит в значительной степени «повлиять на ситуацию».