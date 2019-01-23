Фургоны УАЗ Профи перевели на газ

Ульяновский автозавод объявил о пополнении коммерческого модельного ряда очередной версией фургона Профи с газобаллонным оборудованием. На этот раз на газ перевели модификацию "Авторефрижератор", которая в процессе вполне ожидаемо подорожала.

УАЗ Профи Авторефрижератор получил силовую установку, работающую на пропан-бутане. Компоненты системы газобаллонного оборудования имеют итальянское происхождение: из изготовлением занимается фирма Lovato, а на автомобиль они устанавливаются непосредственно на заводе. В состав системы входит газовый баллон емкостью 100 л.

С системой ГБО работает относительно недавно обновленный мотор ЗМЗ Про. В штатном варианте он при объеме в 2,7 л развивает 150 л.с., но при переводе на пропан-бутан его отдача несколько снижается. По официальному сообщению, работая на газе, двигатель обеспечивает 143 л.с. и 227 Нм крутящего момента, доступные с 2 650 об/мин. Учитывая объем газового баллона, запас хода фургона с ГБО может достигать 900 км. Заказы на авторефрижератор с газобаллонным оборудованием дилеры УАЗ начнут принимать в феврале нынешнего года. "Холодильный" УАЗ Профи с ГБО и моноприводным шасси оценен в 1 181 900 рублей.

Стоит отметить, что цена на такой фургон с обычным бензиновым мотором начинается с отметки в 1 120 900 рублей. Полноприводный рефрижератор стоит как минимум 1 178 900 рублей, но получит ли такая версия двигатель, способный питаться пропан-бутаном, пока не сообщается.

Оснащать газобаллонным оборудованием свои фургоны на конвейере УАЗ начал еще в ноябре 2017 года. Утверждается, что сейчас ГБО в качестве опции доступно на большинстве версий Профи, включая модификации с разными размерами грузовой платформы, а также изотермический и промтоварный фургоны.