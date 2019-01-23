Honda представит в Европе маленький электрокар

Компания Honda анонсировала скорый дебют на европейском рынке электрического хэтчбека Urban. По сути, серийный образец компактного хэтча станет адаптированной для конвейера версией концепта 2017 года, причем премиальной.

Основываясь на распространенном "Хондой" первом тизере электрокара, а также шпионских фото предсерийных прототипов, можно предположить, что изменения в конструкции концепта связаны в первую очередь с повышением его функциональности. К примеру, у серийного образца Urban чуть более рельефные очертания передней части, пять дверей вместо трех и пять посадочных мест вместо четырех.

Кроме того, судя по всему, Honda Urban сохранит весьма тонкие передние стойки кузова (это решение должно улучшить обзорность с водительского места), оригинальную светодиодную оптику и внушительный горизонтальный монитор на передней панели. Будет ли он настолько огромным, как на концепте, где он простирался практически от стойки до стойки, пока неизвестно. Непонятно также, сохранит ли серийная версия электрохэтча коммуникационную панель, установленную на прототипе на месте радиаторной решетки: с ее помощью концепт Urban мог приветствовать соседей по потоку и уведомлять о запасе электроэнергии.

Не раскрываются пока данные и о силовой установке будущей новинки. Впрочем, вряд ли она будет поражать своими характеристиками: по предварительным данным издания Autocar, аккумуляторы смогут хранить запас энергии, достаточный небольшому хэтчбеку (длиной всего 3 895 мм) для преодоления максимум 250 км.

Дебютировать Honda Urban должна в рамках мартовской выставки в Женеве, причем европейские продажи электрокара, как ожидается, стартуют вскоре после премьеры. Интересно, что Honda собирается позиционировать свою небольшую электроновинку как модель премиального характера, и, соответственно, ожидать низких цен от Honda Urban, несмотря на его размеры, не приходится.