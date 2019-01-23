Какие ошибки совершают водители каждое утро

«Автовзгляд» Опытные водители назвали три основных правила, которые следует выполнять водителям перед поездкой, чтобы избежать возможных ДТП и проблем с автомобилем. Для их выполнения понадобятся обычная тряпка и «зоркий глаз», передаёт

Каждый раз перед тем, как сесть за руль, автоэксперты в первую очередь советуют обойти машину и осмотреть её кругом. Даже за непродолжительно время, пока водитель отсутствовал, с его автомобилем могло что-то произойти. Например, незначительное ДТП. Тогда вовремя замеченные следы аварии вызов на место происшествия сотрудников ГИБДД значительно облегчит получение страховой компенсации впоследствии.

Кроме того, не лишним будет взглянуть на целостность покрышек. Движение на спущенном колесе может привести «резину» в негодность. Тогда как своевременно замеченная неисправность, сохранит водителю несколько тысяч рублей.

Опытные водители также советуют перед поездкой протирать габаритные огни, фары и стоп-сигналы. По их словам, хорошо заметный в потоке автомобиль меньше рискует попасть в аварию. А чтобы самому водителю было удобно следить за дорогой, перед тем как отправляться в путь, автолюбителю следует очистить боковые зеркала, лобовое и задние стёкла.

Наконец, ещё одно обязательное правило — прогрев двигателя. После долгой стоянки эксперты советуют дать мотору поработать «вхолостую». Достаточно всего пары минут, чтобы масло проникло в силовой агрегат, и он приготовился к нагрузкам.