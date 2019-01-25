Hyundai Creta удержал лидерство на столичном рынке SUV

За прошлый год в Москве, согласно данным «Автостат Инфо», было продано 118 749 новых кроссоверов и внедорожников. Сегмент SUV вырос в продажах на 21,7% к результату за 2017 год — 97 582 авто.

Самый продаваемый SUV в Москве — модель Hyundai Creta. За прошлый год в столице было продано 7837 кроссоверов «Крета» — это на 4% больше продаж за 2017 год. Второе место на рынке новых SUV в Москве занял Volkswagen Tiguan, объем продаж которого вырос на 19,6% в годовом сравнении, то есть с 5340 до 6387 ед. Третье место у Nissan X-Trail, который показал прирост на 17,3% с 2017 года и разошелся в прошлом году в Москве в количестве 5167 ед. В топ-5 самых продаваемых SUV столичного авторынка вошли также KIA Sportage Mitsubishi Outlander — 4625 ед. и 4070 ед. (+19% и +40% соответственно).

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