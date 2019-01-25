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Hyundai Creta удержал лидерство на столичном рынке SUV 

«Автостат Инфо» + ещё 3 6 часов назад
Фото: avtostat-info.com
За прошлый год в Москве, согласно данным «Автостат Инфо», было продано 118 749 новых кроссоверов и внедорожников. Сегмент SUV вырос в продажах на 21,7% к результату за 2017 год — 97 582 авто.
Самый продаваемый SUV в Москве — модель Hyundai Creta. За прошлый год в столице было продано 7837 кроссоверов «Крета» — это на 4% больше продаж за 2017 год. Второе место на рынке новых SUV в Москве занял Volkswagen Tiguan, объем продаж которого вырос на 19,6% в годовом сравнении, то есть с 5340 до 6387 ед. Третье место у Nissan X-Trail, который показал прирост на 17,3% с 2017 года и разошелся в прошлом году в Москве в количестве 5167 ед. В топ-5 самых продаваемых SUV столичного авторынка вошли также KIA Sportage и Mitsubishi Outlander — 4625 ед. и 4070 ед. (+19% и +40% соответственно).
В «десятку» самых любимых SUV у покупателей в Москве входят, согласно годовой статистике «Автостат Инфо», Nissan Qashqai — 4028 ед. (+12,7%), KIA Sorento —3742 авто (+60,7%), Toyota RAV4 — 3727 шт. (-12,3%), а также Renault Duster — 3638 ед. (-2,4%) и Hyundai Tucson — 3290 шт. (+97,6%).
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Renault Duster , Kia Sportage , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Nissan Qashqai , Toyota , Kia Sorento , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Hyundai Tucson , Mitsubishi Outlander , Toyota RAV4
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