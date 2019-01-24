Водителей предупредили об опасностях немытой машины

«АвтоВзгляд» рассказал , как автомобиль, который не мыли полгода или год, может стать угрозой для здоровья и безопасности своего владельца.

Издание отмечает, что редкие визиты на автомойку в первую очередь чреваты преждевременным появлением коррозии: вредные вещества и реагенты оседают на кузове, постепенно повреждая его.

Кроме того, грязная машина станет менее заметной для окружающих и сможет спровоцировать аварию.

По версии «АвтоВзгляда», неухоженное авто может привлечь внимание злоумышленников, решивших, что машина бесхозная, и сотрудников ГИБДД . Издание подчеркивает, что неопрятные автомобили полицейские останавливают «почти всегда». Инспектор может потратить много времени, чтобы убедиться в чистоте регистрационных знаков, световых приборов и проверить обзор.

По данным издания, сотрудники автомоек жалуются, что давно не мытый автомобиль с трудом поддается чистке, так как грязь «въедается». Мойки надо посещать по необходимости, но не чаще одного раза в неделю.

Ранее «АвтоВзгляд» советовал водителям протирать госномера машины прямо перед инспектором ГИБДД, чтобы избежать штрафа за «нечитаемость». По версии издания, если сказать инспектору, что номера были чистыми перед выездом, а затем протереть их тряпкой с незамерзайкой, претензий к водителю не будет.