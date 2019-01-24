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Как заработать на вышедших из строя запчастях 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ТАСС
Специалисты уверяют, что на автомобильных запчастях, отработавших свой век, водители могут неплохо заработать. Однако, информацией о том, какую деталь можно выгодно продать, зачастую обладают сотрудники СТО, поэтому нередко просят автовладельцев оставить им старые запчасти. Справедливость должна быть восстановлена, считает «Автовзгляд».
Одна из самых ценных деталей, вышедших из строя, но которую тем не менее можно недёшево продать, — каталитический нейтрализатор отработавших газов или попросту катализатор. При замене старая запчасть нередко отправляется на свалку. Впрочем, некоторые осведомленные СТО-шники знают, что за отработавший своё катализатор можно выручить неплохую сумму — до 35 тысяч рублей за килограмм.
Дело в том, что корпус детали изнутри покрыт драгоценными металлами — родием, палладием и платиной, которые умельцы при определённом навыке научились извлекать. Процесс хлопотный, требует наличия определенных химических составов и специального оборудования. Поэтому если у автовладельца нет желания заниматься этим самостоятельно, эксперты уверяют, что найти человека, принимающего старые катализаторы не так уж сложно.
Например, катализатор от «японца» весом около 1300 грамм можно сдать почти за 20 тысяч рублей, а за запчасть от Mitsubishi Pajero можно выручить почти 30 тысяч. При этом, по словам экспертов, конкуренция на рынке приёма катализаторов уже настолько высока, что приёмщики сами приезжают на сделку в удобное для водителя место.
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Бортжурнал , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , АвтоВзгляд
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