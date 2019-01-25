KIA начала сборку недорогого кроссовера SP

На индийском предприятии компании KIA начался тестовый выпуск нового небольшого кросса, который лежит на тележке прототипа KIA SP.

Новая модель довольно схожа с концептом, представленного общественности зимой прошлого года на автосалоне в Нью-Дели. Габаритные размеры паркетника B-класса следующие: 4,27 Х 1,78 Х 1,63 м, размер между колесными осями — 2,59 м. Стоимость нового авто будет начинаться от 990 тыс. рупий (920 тыс. рублей).

Новый кроссовер наградили расширителями колесных арок, пластиковым защитным обвесом, оптикой на LED-элементах и парой декоративных глушителей в заднем бампере.

Заглянув в салон, мы увидим виртуальную доску приборов и большой сенсорный экран «мультимедийки».

В движение переднеприводный KIA SP будет приводиться 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 123 л.с. или одним из двух дизельных движков на 1,4 и 1,6 литров, выдающими 90 и 128 л.с. соответственно. Сочетаться с ними будет 6-диапазонная механическая коробка передач или 6-ступенчатая АКПП.

В дилерские центры новинка должна приехать в мае этого года. Не исключается вероятность, что кроссовер появится и на российском рынке.