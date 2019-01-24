Toyota Tundra 2020 года впервые попалась фотошпионам

Представляем основные обновления Toyota для пикапа Tundra.

Этот прототип был обнаружен в американском городке Энн-Арборе, штат Мичиган и катился по улице рядышком с новым Ford F-150 на завод японского авто производителя.

Учитывая странный камуфляж, есть подозрение, что во внешности автомобиля происходит нечто большее, чем фейслифтинг.

Заднюю ось инженеры закрыли низко висящей тканью, поэтому она визуально недоступна. По всей вероятности, Toyota есть что скрывать там.

Что касается остальной части грузовика, ожидайте довольно значительного преобразования. Передок пикапа должен быть совершенно обновлённым, хотя тяжелый камуфляж не позволяет внимательно рассмотреть все детали. Но, скорее всего у Tundra будет решётка радиатора увеличенного размера, окруженная меньшими фарами, а горизонтальная полоса посередине может заменить многослойное расположение на текущей модели.

Интерьер Toyota Tundra должен быть переоборудован, однако, почти наверняка в автомобиле будет больше технических возможностей.

Об обновлениях трансмиссии информации нет, за исключением нового 10-скоростного автомата, который должен пробиться в этот пикап. Также к этой коробке могут присоединиться некоторые незначительные улучшение мощности.

Хотя это первая встреча с обновленной Tundra, полностью раскрытой мы ожидаем её увидеть в конце лета или в начале осени.