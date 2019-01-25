На каком расстоянии камеры фиксируют превышение скорости 

Штрафа за превышение скорости можно избежать, если водитель знает, какая впереди работает камера и где она установлена, сообщает «Автовзгляд».
По информации издания, на российских дорогах устанавливаются несколько типов автоматических систем фиксации нарушений, и у каждой из них «область поражения отличается». Например, самые распространённые — «Крис» и «Арена» вычисляют нарушителя на расстоянии до 100 метров. «Кречет» и «Кордон» «стреляют» немногим дальше — до 150 метров. Более серьёзная техника, типа «Стрелки» обладает дальностью действия на расстоянии до 250 метров, а более продвинутые её версии и вовсе могут распознать гонщика за полкилометра.
Ещё более опасной для злостных нарушителей скоростного режима, эксперты называют систему «Автоураган», которая определяет «лётчиков» на скорости до 255 километров в час и практически не ошибается при фиксации нарушителя в автомобильном потоке. Наконец, специалисты уверяют, что даже самым осведомлённым автолюбителям не удастся обмануть «Автодорию», оптическую систему камер, которая определяет время за которое машина преодолевает подконтрольный участок пути, таким образом, вычисляя его скорость.
По статистике ГИБДД, количество нарушений, зафиксированных комплексами в 2018 году, выше на 27%, чем в предыдущем, и составило 106 млн, 89 млн из которых относятся к нарушениям скоростного режима. На сегодняшний день на российских дорогах работает почти 11 000 стационарных и 3900 передвижных камер.