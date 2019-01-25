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Как получить компенсацию за утрату товарного вида автомобиля 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
После автомобильной аварии водитель, невиновный в ДТП, может претендовать кроме стандартных выплат по ОСАГО и КАСКО ещё и на компенсацию утраты товарной стоимости (УТС) поврежденной машины, сообщает «Автовзгляд». Это разница в цене между битым автомобилем и никогда не попадавшим в аварии.
По информации издания, претендовать на выплату может владелец иномарки не старше семи лет, для отечественных авто требование — не старше трёх лет. Также износ машины не должен превышать 30%. Эксперты подчёркивают, что УТС выплачивается только после первой аварии в биографии автомобиля.
По словам специалистов, зафиксировать падение машины в стоимости необходимо у независимых экспертов. Результаты исследования, с прописанной суммой компенсации, автолюбитель должен предоставить специалистам страховой компании, которые очень редко игнорируют подобные требования своих клиентов, поскольку знают, что судебные тяжбы по таким случаям бесперспективны.
Опытные водители отмечают, что компенсация УТС по ОСАГО вместе с основными выплатами на ремонт не должны превышать максимальную страховую сумму в 400 тысяч рублей. Впрочем, по закону, средства, не вошедшие в лимит, можно взыскать с виновника аварии через суд.
Обладатели полиса КАСКО таких неудобств не испытывают. Однако, по словам экспертов, автолюбители должны убедиться, что компенсация УТС прописана в страховом договоре.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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