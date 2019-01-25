Cayenne Turbo Coupe станет самым оригинальным Porsche

Что и говорить, купеобразный флагман Cayenne Coupe от Porsche действительно заставляет себя ждать — на протяжении нескольких лет мы обсуждаем слухи, рассматриваем шпионские фото, а дебюта все нет и нет, как и хоть какой-то официальной информации.

Но стоит отметить, что в последнее время прототипы модели все чаще попадаются в объективы авто-папарацци, да и кузов у кроссовера совершенно очевидно, что свой, серийный. Не исключено, что мы увидим Cayenne Coupe уже в этом году, а пока давайте внимательно приглядимся к этому прототипу на фото.

Как и следует из названия, главным отличием Cayenne Coupe от оригинального Cayenne станет прижимающаяся к хвостовой части линия крыши, как у спортивных купе. Но это еще не все, чем выделится новинка — номерной знак переехал прямо в центр заднего бампера, поменяеется и форма задних фонарей.

Тем не менее, у данного экземпляра, кажется, есть "небольшая" тайна, ведь перед нами самая настоящая топовая и самая мощная модификация Turbo. Только взгляните на эти парные квадратные патрубки выхлопной системы по краям бампера, огромные карбон-керамические тормозные диски с желтыми суппортами, спойлер за крышей и маленький выдвижной спойлер на крышке багажника.

Скорее всего, талантливые мотористы из Штутгарта определят под капот Cayenne Turbo 550-сильный 4.0 л V8 с двойным турбонаддувом, который ставится и на Cayenne в традиционном кузове. С крутящим моментом 768 Нм этот мотор возглавит линейку агрегатов модели, а ниже его расположится 2.9 л V6 на 434 л.с., но нельзя исключить, что в будущем не выйдет гибрид Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid с 680 "пони" как у флагманского Panamera.

Когда в начале 2000—х в свет вышел самый первый Porsche Cayenne , его дизайн вызвал целый шквал критики. Компания год за годом преображала свою модель и она стала самой популярной в ассортименте производителя. Теперь же Porsche намерен еще разок "встряхнуть" публику с помощью яркого, харизматичного и элегантного Cayenne Coupe.

Если дизайнерам Porsche все удастся на славу, то нас ждет презентация модели, которая объединит в себе культовые черты легендарного 911 и последние тренды рынка, который всячески благоволит кроссоверам и внедорожникам.