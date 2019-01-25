Какие модели авто почти не покупают в России

РБК составил рейтинг автомобилей, которые реже всего покупали россияне в 2018 году. В список попали не только дорогие суперкары, но и массовые модели, по какой-то причине не заинтересовавшие отечественных автолюбителей.

Лидер антирейтинга — китайский седан Lifan Cebrium , который за целый год разошёлся по России в количестве пяти проданных экземпляров. По словам авторов статьи, модель уже вычеркнута из российских прайс-листов из-за своей непопулярности.

На втором месте — спортивный Chevrolet Corvette, который может «похвастаться» 7 проданными автомобилями. В то время как более дешёвый Chevrolet Camaro , по словам экспертов, продаётся сотнями ежегодно.

Следом идёт универсал Mercedes CLS Shooting Brake. На его счету 8 автомобилей, приобретённых россиянами.

Далее по списку — Subaru WRX STI, реализовано 11 авто, продажи Brilliance H230 и Infiniti Q70 зафиксированы на отметке в 13 машин, на 1 экземпляр больше разошёлся китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT — 14 авто.

Россияне также не проявили большого интереса к некогда бьющему рекорды популярности Peugeot 308, к суперкару BMW i8, а также к модели гибридного типа Toyota Prius

Всего в списке 16 моделей авто, которые продались в России в количестве не более чем 40 штук за весь прошедший год.