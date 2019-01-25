Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие модели авто почти не покупают в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
РБК составил рейтинг автомобилей, которые реже всего покупали россияне в 2018 году. В список попали не только дорогие суперкары, но и массовые модели, по какой-то причине не заинтересовавшие отечественных автолюбителей.
Лидер антирейтинга — китайский седан Lifan Cebrium, который за целый год разошёлся по России в количестве пяти проданных экземпляров. По словам авторов статьи, модель уже вычеркнута из российских прайс-листов из-за своей непопулярности.
На втором месте — спортивный Chevrolet Corvette, который может «похвастаться» 7 проданными автомобилями. В то время как более дешёвый Chevrolet Camaro, по словам экспертов, продаётся сотнями ежегодно.
Следом идёт универсал Mercedes CLS Shooting Brake. На его счету 8 автомобилей, приобретённых россиянами.
Далее по списку — Subaru WRX STI, реализовано 11 авто, продажи Brilliance H230 и Infiniti Q70 зафиксированы на отметке в 13 машин, на 1 экземпляр больше разошёлся китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT — 14 авто.
Россияне также не проявили большого интереса к некогда бьющему рекорды популярности Peugeot 308, к суперкару BMW i8, а также к модели гибридного типа Toyota Prius.
Всего в списке 16 моделей авто, которые продались в России в количестве не более чем 40 штук за весь прошедший год.
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Geely , Lifan Cebrium , Geely Emgrand , Subaru , Toyota Prius , Chevrolet , Brilliance , Lifan , BMW , BMW i8 , Peugeot , Toyota , Chevrolet Camaro , Peugeot 308 , Chevrolet Corvette , Infiniti Q70 , Brilliance H230 , РБК
Читайте также
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
01:16
Пламя вырвалось из-под капота в лицо автовладельцу
ДТП
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
02:07
Карлос Гон подал в отставку
Автоновости Европа
00:23
Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто
ДТП
01:38
Дорожная разборка в центре Москвы попала на видео
ДТП
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение