Бессмысленные траты: американские миллионеры советуют отказаться от личного автомобиля

Телеканал CNBC собрал комментарии нескольких предпринимателей о личном транспорте, которые выступают за каршеринг и такси

Личный автомобиль — это 2018 год, в 2019-м же все рулят каршерингами и гоняют на уберах и их аналогах. И не потому, что это модно, а потому что выгоднее. По крайней мере, такой вывод можно сделать из выпуска передачи телеканала CNBC «Make It». Своим мнением поделился тележурналист ABC , звезда шоу Shark Tank и селф-мейд миллионер Кевин О’Лири:

«Покупка нового автомобиля — самая главная финансовая ошибка любого миллениала. Купить новую машину — звучит хорошо. Но как только ты выезжаешь из салона, она теряет до 30% стоимости. Большинство еще и берут кредиты под покупку новой машины. Зачем одалживать деньги на покупку актива, который тут же теряет 30% стоимости? Не делайте этого! Сэкономите кучу денег, которые можно отложить на пенсию».

Комментарий про пенсию в России звучит особенно актуально, но потерянный процент стоимости при выезде из салона, конечно, не всегда равен 30, обычно называют 10 или 15%. Но даже если исключить этот фактор, машина все равно влетает в копеечку, продолжает автор бестселлера «Автоматический миллионер» Дэвид Бах

«Машины — это целая гора затрат. Бензин, ремонт, даже амортизация стареет, ты теряешь деньги. Я беру телефон, вызываю Uber или другое такси. Я экономлю кучу денег и отлично себя чувствую. Даже если пользоваться автомобилем каждый день, сервис поиска попутчиков все равно выходит дешевле».

Если предположить, что миллионеры правы, а в США действительно дешевле использовать каршеринг и такси вместо личного автомобиля, применимо ли эта модель для России? На этот вопрос ответил главный редактор сайта «За рулем» Артур Саруханов:

«Универсального ответа здесь быть не может. Я знаю нескольких человек, которые отказались от пользования личным автомобилем. Но речь идет о загруженной Москве. О ситуациях, когда им не нужно ездить за город, у них нет детей, которых надо развозить по школам. Каждый должен садиться с калькулятором и взвешивать, что для него привлекательнее: отдавать предпочтение каким-то сервисам типа такси или каршеринга или оставлять во владении личный автомобиль».

По личному опыту могу сказать, что каршеринг действительно становится неприлично удобным и дешевым, по крайней мере, в Москве. Короткая поездка может быть едва ли не дешевле наземного транспорта, а регулярное использование приближается по стоимости к амортизации личного авто.