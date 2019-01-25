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ТОП-3 авто с пробегом для тех, кто не любит АВТОВАЗ 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Сегодня речь пойдет о ярых ненавистниках отечественного автопрома. Иначе, зачем бы они искали себе машину по цене нового автомобиля российских автопроизводителей.
Взять ту же "Весту", которая доступна в хорошей комплектации от 670 000 рублей.
На оговоренную сумму на вторичном авторынке прежде всего вам предложат корейские модели Hyundai Solaris и Kia Rio. Это будет машина с хорошим оснащением, АКПП и 1,6-литровым мотором. Вероятнее всего это будет машина 2016 года с пробегом до 70 000 километров.
Из моделей европейского производства в рамках указанного бюджета можно выбрать по сути новый VW Polo с пробегом максимум 10 000 километров и солидной комплектацией.
Если вам нужна очень надежная машина, то одной из рекомендуемых моделей может стать Nissan Almera. За указанную сумму можно найти реально новую машину с серьезным пакетом оснащения.
А вот для тех, кто не желает "быть как все", весьма удачным вариантом может стать Peugeot 408 с АКПП и пробегом до 30 000 километров.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Kia , Peugeot 408 , Hyundai Solaris , Peugeot , Volkswagen , Nissan Almera , Kia Rio , Автоваз
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