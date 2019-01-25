ТОП-3 авто с пробегом для тех, кто не любит АВТОВАЗ

Сегодня речь пойдет о ярых ненавистниках отечественного автопрома. Иначе, зачем бы они искали себе машину по цене нового автомобиля российских автопроизводителей.

Взять ту же "Весту", которая доступна в хорошей комплектации от 670 000 рублей.

На оговоренную сумму на вторичном авторынке прежде всего вам предложат корейские модели Hyundai Solaris и Kia Rio. Это будет машина с хорошим оснащением, АКПП и 1,6-литровым мотором. Вероятнее всего это будет машина 2016 года с пробегом до 70 000 километров.

Из моделей европейского производства в рамках указанного бюджета можно выбрать по сути новый VW Polo с пробегом максимум 10 000 километров и солидной комплектацией.

Если вам нужна очень надежная машина, то одной из рекомендуемых моделей может стать Nissan Almera. За указанную сумму можно найти реально новую машину с серьезным пакетом оснащения.